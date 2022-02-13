Многие могут сыграть «Улицу роз» на басу. Но не многим удалось это сделать на одной сцене вместе с «Арией»

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«ХОЧУ СЫГРАТЬ УЛИЦУ РОЗ НА БАСУ», — с таким плакатом просидел весь вечер один из зрителей на концерте российской хеви-металлической группы «Ария» 12 февраля в подмосковном городе Дзержинский. И, как пишут в официальных соцсетях группы, все-таки «дождался своего часа».

Во время исполнения той самой «Улицы роз» музыканты позвали парня на сцену, а Виталий Дубинин вручил ему свою бас-гитару. И зритель не ударил в грязь лицом. Судя по реакции зала, дебют фаната «Арии» прошел удачно. «Никаких репетиций не было! Абсолютно спонтанно!» — утверждают сами музыканты.

АРИЯ — Улица Роз с бас гитаристом из зала (Дзержинский, 2022) AriaRussia

В прошлом году «Ария» (а точнее — уже седьмой ее состав, в который входят старожилы гитарист Владимир Холстинин и басист Виталий Дубинин) отметила 35-летие. В 2022-м группа планирует отправиться в большой тур по российским городам с шоу «Гость из царства теней».

Готовьте плакаты «Хочу спеть Героя асфальта» или «Хочу сыграть соло из Тореро»!

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