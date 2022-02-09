Огромный крокодил пять лет ходил с шиной на шее, но его все-таки спасли! Потребовалось три недели и несколько куриц

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Muhammad Rifki / AFP / Scanpix / LETA

Хорошие новости из Индонезии. Крокодил, который более пяти лет носил на шее резиновую шину, наконец-то от нее избавился — и все благодаря неравнодушным людям!

Жители города Палу на острове Сулавеси заметили пятиметровое животное с мотоциклетной шиной на шее еще в 2016 году. Его попытались выманить из реки, чтобы освободить от шины, но ничего не получилось. Крокодил продолжал жить с шиной на шее. В начале 2020 года он даже попал в заголовки газет, когда местное правительство пообещало награду за его спасение. Правда, вскоре награду отменили, чтобы не ставить безопасность крокодила под угрозу.

Отсутствие награды не остановило 34-летнего местного жителя по имени Тили, который занимается ловлей птиц для продажи. «Я просто хотел помочь, я ненавижу смотреть, как животные страдают», — рассказал индонезиец.

Крокодил с шиной на шее в окрестностях Палу в феврале 2020 года INA Photo Agency / Imago Images / Scanpix / LETA

Спасательная операция длилась около трех недель. Крокодила пытались приманить курицей и обвязать веревкой, но первые две попытки были неудачными — веревки просто рвались, не выдерживая веса животного. На третий раз Тили взял крепкий нейлоновый трос для буксировки лодок — и все получилось.

Участники спасательной операции с крокодилом. 7 февраля 2022 года Mohammad Taufan / AP / Scanpix / LETA

«Крокодил был невероятно тяжелым, все вспотели и очень устали», — рассказал Тили. После спасения животное выпустили обратно в воду под радостные крики.

Тили с шиной, которую сняли с шеи крокодила. 7 февраля 2022 года Josua Marunduh / AP / Scanpix / LETA

Зоозащитники предполагают, что шина могла оказаться на крокодиле, когда кто-то уже пытался поймать его.

«Мы рады, что крокодил наконец спасен, и мы благодарны местным жителям, которые проявили заботу о дикой природе», — сказал глава природоохранного агентства. Чиновник добавил, что Тили за все его усилия по спасению крокодила все-таки вознаградят.

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