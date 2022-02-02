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Четвертую «Матрицу» критики и зрители приняли неоднозначно. Но у фильма нашлись и свои фанаты, которые были готовы рассматривать мельчайшие детали в каждом кадре. И вот, пользователь Reddit с ником bladerunner061021 обнаружил кое-что интересное.

«Ну и что же тут интересного?» — спросите вы. Да так, просто Нео в новом фильме сидит в кафе под фотографией молодого Киану Ривза. А молодой Нео на кадре из первой части показывает пальцем в окно машины и говорит, что ел «очень вкусную лапшу» в кафе, которое проезжают герои. И — вы угадали — это одно и то же кафе!

Лапшичная называется «House of Nanking» и работает в Сан-Франциско с 1988 года.

А та самая фотография появилась на стене заведения во время съемок первой «Матрицы». Об этом рассказала дочь хозяина кафе Кэти Фэнг. «House of Nanking» показали в трейлере «Воскрешения», который вышел в сентябре 2021 года, — но актеров и съемочную группу заметили на улицах Сан-Франциско еще в феврале 2020 года, когда начались съемки. Все это время девушка молчала, но после выхода трейлера раскрыла тайну.

Кэти Фэнг опубликовала сделанную в 2020 году фотографию со своим отцом и Киану Ривзом. На снимке видно, что Фэнг беременна. По ее словам, они с мужем хотели назвать сына Хоук, но передумали, и теперь он носит гордое имя Нео.

Также Фэнг поделилась фотографией, которая была сделана более 20 лет назад, во время съемок первой «Матрицы» — и рассказала, что лапшу в «House of Nanking» полюбил не только Киану Ривз, но и многие члены съемочной группы.

Эту любовь они буквально пронесли через десятилетия и решили снять несколько сцен «Воскрешения» в кафе семьи Фэнг.

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