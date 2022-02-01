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Казалось бы, обычная сумка Dolce & Gabbana. Но именно в изображении на ней узнали Леонида Каневского Впрочем, это уже совсем другая история

Источник: Meduza
Зураб Джавахадзе / ТАСС

В интернете внезапно начали обсуждать сумку Dolce & Gabbana из коллекции осень-зима 2016 года. Все дело в том, что трое мужчин на ней оказались удивительно похожи на актера и ведущего программы «Следствие вели…» Леонида Каневского.

Из названия изделия понятно, что фигуры на сумке — сицилийские мужчины, но интернет это не остановило.

Тем более, кто знает, возможно это Леонид Каневский под прикрытием расследует очередное дело. Информация о находке дошла и до самого ведущего. Комментируя этот детективный сюжет в своем инстаграме, он поинтересовался: «И куда обратиться за своим гонораром?»

Но оказалось, это только вершина айсберга. Так мы нашли сумку с Леонидом Каневским, провожающим сапсан, еще одну сумку, футболку с курящим Леонидом Каневским, свитшот с Леонидом Каневским в шубе и чехол для телефона. Кажется у фанатов «Следствие вели…» появился шанс собрать впечатляющий тотал-лук.

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