Персонажи мультфильмов превращаются в живых людей, а исторические деятели — в наших современников Это совместное творчество художника и искусственного интеллекта
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Кажется, вопрос о том, как бы выглядели персонажи мультфильмов в реальной жизни волнует художников уже довольно давно. Часто ответ на него выглядит жутко, но бывают и приятные исключения. К ним относятся работы бразильского художника Идрелея Диао, которые он публикует в своем инстаграме. Вот, например, Карл Фредриксен из «Вверх».
Ариэль из «Русалочки».
Аладдин.
Нед Фландерс и Мо Сизлак из «Симпсонов».
А вот с Бартом Симпсоном получилось не так убедительно. Дело в том, что Диао творит с помощью «Фотошопа» и трех мобильных приложений — FaceApp, Gradiente и Remini — которые при обработке изображений полагаются на искусственный интеллект. Поэтому какие-то персонажи переходят в «реальный мир» без проблем, а какие-то нет.
Диао не ограничился героями мультфильмов, но взялся также за исторических деятелей. Наполеон Бонапарт выглядит как ваш сосед по лестничной площадке.
А вот Александр Македонский — как модель.
А это Екатерина Великая. Да, не Эль Фаннинг!
Людвиг ван Бетховен.
Древнеегипетская царица Нефертити
Еще один поджанр работ Диао — как бы выглядели знаменитости XX века, если бы дожили до наших дней. Вот Мэрилин Монро и Элвис Пресли.
Напоследок работа, не укладывающаяся ни в какие рамки — как бы выглядела статуя Свободы, если бы была живой.
Сам художник считает, что в мире искусственного интеллекта для цифрового искусства не будет вообще никаких границ. Надо лишь «проявить творческий подход и знать, как направить слепую руку машины».