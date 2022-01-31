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Кажется, вопрос о том, как бы выглядели персонажи мультфильмов в реальной жизни волнует художников уже довольно давно. Часто ответ на него выглядит жутко, но бывают и приятные исключения. К ним относятся работы бразильского художника Идрелея Диао, которые он публикует в своем инстаграме. Вот, например, Карл Фредриксен из «Вверх».

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Ариэль из «Русалочки».

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Аладдин.

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Нед Фландерс и Мо Сизлак из «Симпсонов».

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А вот с Бартом Симпсоном получилось не так убедительно. Дело в том, что Диао творит с помощью «Фотошопа» и трех мобильных приложений — FaceApp, Gradiente и Remini — которые при обработке изображений полагаются на искусственный интеллект. Поэтому какие-то персонажи переходят в «реальный мир» без проблем, а какие-то нет.

Диао не ограничился героями мультфильмов, но взялся также за исторических деятелей. Наполеон Бонапарт выглядит как ваш сосед по лестничной площадке.

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А вот Александр Македонский — как модель.

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А это Екатерина Великая. Да, не Эль Фаннинг!

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Людвиг ван Бетховен.

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Древнеегипетская царица Нефертити

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Еще один поджанр работ Диао — как бы выглядели знаменитости XX века, если бы дожили до наших дней. Вот Мэрилин Монро и Элвис Пресли.

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Напоследок работа, не укладывающаяся ни в какие рамки — как бы выглядела статуя Свободы, если бы была живой.

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Сам художник считает, что в мире искусственного интеллекта для цифрового искусства не будет вообще никаких границ. Надо лишь «проявить творческий подход и знать, как направить слепую руку машины».

Вот что будет, если руку не направлять

«Медуза» испытала Toonify — сервис, который превращает вас в персонажей мультфильмов. Ну или в человека эпохи неолита

Вот что будет, если руку не направлять

«Медуза» испытала Toonify — сервис, который превращает вас в персонажей мультфильмов. Ну или в человека эпохи неолита

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