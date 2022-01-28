Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов. Вид у некоторых из них, как и положено, страдающий
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Художник из Петербурга Илья Сталлоне представил, как выглядели бы логотипы известных брендов в средневековой стилистике. Вот, например, Puma. Несколько озадаченная пума.
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Instagram словно и не изменился!
Также в аккаунте художника можно найти логотипы Burger King, Firefox, Audi, Youtube, Windows и Starbucks. Судя по подписи «Part 1» («Часть первая») под каждой из работ, скоро нас ждет продолжение. Сам Сталлоне рассказал изданию 78.ru, что идея пришла к нему, когда он путешествовал по Беларуси и посетил несколько средневековых замков.
Некоторые из брендов оценили работы художника: