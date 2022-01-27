Запущенная семь лет назад ракета Falcon 9 через месяц врежется в Луну. Сложно в это поверить, но Илон Маск такого не планировал

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Чуть более чем через месяц — 4 марта — ракета Falcon 9 компании SpaceX (точнее, ее вторая ступень) врежется в поверхность обратной стороны Луны. Казалось бы, ну и что тут такого — не так давно компания Илона Маска вместе с NASA запускала зонд, который должен врезаться в астероид.

Meduza

Все так, но ракета-носитель, которая движется к Луне, по плану не должна была этого делать. Ее запустили почти семь лет назад, в феврале 2015 года. Ракета успешно вывела на орбиту космический аппарат DSCOVR для наблюдения за Солнцем и Землей.

А вторая ступень ракеты сожгла топливо, осталась в космосе и стала двигаться, как заявил метеоролог Эрик Бергер, по «в некоторой степени хаотичной орбите». Теперь фрагмент космического мусора массой в четыре тонны со скоростью 2,58 километра в секунду летит в сторону Луны. По расчетам аналитика данных Билла Грея, ступень ракеты столкнется со спутником Земли 4 марта.

Судя по всему, увидеть момент столкновения мы не сможем: если верить Грею, ракета врежется в Луну с обратной стороны. Эх, а так хотелось понаблюдать!

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