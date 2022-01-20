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Два с половиной года подготовки, 109 часов работы — и все ради того, чтобы сделать двух бумажных рыцарей И процесс, и результат впечатляют!

Источник: Meduza

Юхо Конккёля, оригами-художник из Финляндии, поделился на Reddit своим самым сложным произведением — это дуэль двух бумажных рыцарей. На разработку проекта ушло два с половиной года, а процесс складывания занял 109 часов. В итоге единый квадратный лист бумаги 95 на 95 сантиметров превратился в композицию размером около 25 сантиметров. И все это было сделано без единого разреза и разрыва! 

Чтобы доказать, что рыцари сложены из единого листа, художник заснял полный процесс складывания и опубликовал таймлапс-ролик. Конккёля разработал более 25 вариантов схемы оригами! Это помогло ему убедиться, что все сложится правильно и во всех деталях. Только во время предварительной подготовки бумагу пришлось сгибать 5377 раз.  

Folding Dueling Knights | Origami Time-Lapse
Juho Konkkola

Это далеко не первый проект художника по созданию рыцарей из бумаги. На его ютьюб-канале можно увидеть четыре других — не таких сложных, но тоже впечатляющих оригами.

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