Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Юхо Конккёля, оригами-художник из Финляндии, поделился на Reddit своим самым сложным произведением — это дуэль двух бумажных рыцарей. На разработку проекта ушло два с половиной года, а процесс складывания занял 109 часов. В итоге единый квадратный лист бумаги 95 на 95 сантиметров превратился в композицию размером около 25 сантиметров. И все это было сделано без единого разреза и разрыва!

Чтобы доказать, что рыцари сложены из единого листа, художник заснял полный процесс складывания и опубликовал таймлапс-ролик. Конккёля разработал более 25 вариантов схемы оригами! Это помогло ему убедиться, что все сложится правильно и во всех деталях. Только во время предварительной подготовки бумагу пришлось сгибать 5377 раз.

Folding Dueling Knights | Origami Time-Lapse Juho Konkkola

Это далеко не первый проект художника по созданию рыцарей из бумаги. На его ютьюб-канале можно увидеть четыре других — не таких сложных, но тоже впечатляющих оригами.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!