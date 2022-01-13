Астрономы из России и США обнаружили самую яркую космическую «Корову». Теперь они ломают голову, что у нее внутри: черная дыра или магнетар

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Визуализация AT2020mrf Bill Saxton / NRAO / AUI / NSF

В 2018 году астрономы обнаружили новый тип сверхновых. Вспышка AT2018cow (известная просто как Cow — то есть Корова), была ярче и короче, чем другие подобные события. Но, как оказалось, это не уникальный звездный взрыв.

Новая вспышка, которую зафиксировали ученые, ее превзошла. Если «Корова» 2018 года была в 10 раз ярче, чем типичные сверхновые, то новая вспышка (под названием AT2020mrf), обнаруженная российско-немецким телескопом «Спектр-РГ», оказалась уже в 20 раз ярче. А спустя год наблюдений, проведенных рентгеновским телескопом NASA «Чандра», выяснилось, что AT2020mrf превосходит по яркости «Корову-2018» аж в 200 раз!

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«Когда я увидела данные „Чандры“, я сначала не поверила анализу, — сказала исследовательница Юхан Яо. — Я несколько раз проверяла данные. Это самая яркая сверхновая типа „Корова“, наблюдаемая на сегодняшний день в рентгеновских лучах». По словам астронома, если заглянуть в самое сердце этих взрывов, то можно понаблюдать за рождением черных дыр и нейтронных звезд — очень компактных и очень активных объектов.

«Большое количество высвобождаемой энергии и быстрая переменность рентгеновского излучения, наблюдаемая в AT2020mrf, говорит о том, что в центре находится либо очень активная черная дыра, либо быстро вращающаяся нейтронная звезда, называемая », — пояснила Яо.

Пока ученые не могут объяснить, почему центральный объект такой активный. Вероятно, это как-то связано с нестандартным типом взорвавшейся звезды-прародителя. Чтобы разобраться в отличиях сверхновых «Коров», нужно найти больше их примеров — а пока ученые наблюдали лишь несколько таких вспышек.

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