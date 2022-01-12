На Великой Китайской стене разместили чуть менее великий цифровой экран. И это гигантская модная открытка на Новый год

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Итальянский дом моды Bottega Veneta в преддверие китайского Нового года разместил на Великой Китайской стене гигантский экран с посланием для местных жителей. На него вывели поздравление с праздником, который, согласно лунному календарю, наступит 1 февраля. Вот как это выглядит ⬇️

Сообщение не просто так раскрашено в зеленый и оранжевый цвета — считается, что они приносят удачу (а еще это цвета новой коллекции Bottega Veneta).

Экран с поздравлением разместили на стене еще 6 января, сообщает издание Designboom, после 12 января его демонтируют.

Стоимость уникальной рекламы не уточняется, сообщается лишь, что компания Bottega Veneta пообещала пожертвовать деньги на восстановление восточной части Великой Китайской стены.

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