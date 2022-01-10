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В штате Нью-Йорк свиньи лишились бисера — все потому что он достался хорьку по кличке Арвен. Ладно, мы слегка приукрасили, свиньи могут выдыхать! На самом деле хозяйка животного решила развлечь его шариками-наполнителями, которыми набивают плюшевые игрушки. Женщина насыпала в небольшой лоток ворох таких бусинок, предложив питомцу немного поиграть. Арвен, никогда не знавший подобных развлечений, оказался в восторге. Хорек в буквальном смысле принял ванну из бусин: нежась, переваливаясь с боку на бок и заодно разбрасывая бисер по всей квартире. Признаемся, захотелось!

ViralHog

К слову о хорьках

В США клонировали вымирающий вид животных — черноногого хорька. 40 лет назад считалось, что их не осталось в природе

К слову о хорьках

В США клонировали вымирающий вид животных — черноногого хорька. 40 лет назад считалось, что их не осталось в природе

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