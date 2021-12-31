«Тебя задержат. Депутат Власов на тебе женится» Четырехлетняя Даша хотела на Новый год интерактивную собаку. Но тут появился Жириновский

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В России второй год проходит акция «Елка желаний». Дети со всей страны пишут письма, в которых рассказывают, о чем мечтают. А самые разные взрослые пытаются их исполнить. Поучаствовать в акции решил и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, записав видеопоздравление для Дарьи Чернышевой из Москвы (на ролик обратил внимание журналист Александр Горохов).

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Четырехлетняя Даша просит об «интерактивной игрушке». И хотя Жириновский считает, что мечтать о таком девочке рано («У меня такой собачки не было, даже просто как плюшевая. У меня ничего не было, Дарья!» — аргументирует политик, показывая возможности интерактивной собаки, стоящей у него на столе), все же он соглашается исполнить ее желание.

Кроме того, Жириновский решает подарить Даше конфеты в пакете с логотипом партии. «Мешочек береги, — дает политик наказ девочке. — Подрастешь большая, оденешь красную шапочку, пойдешь в лес, найдешь бабушку свою, которую твои родители бросили, и она сейчас живет в лесу одна, в избушке на курьих ножках, и гостинец ей от нас принесешь».

В пустой пакет с надписью «ЛДПР», продолжает Жириновский, Даша должна будет насобирать орехи, грибы и шишки. Все это затем отдать своим родителям со словами: «Родители, че вы такие подлые? Почему бабушка одна в лесу живет и плачет? Я ухожу от вас».

По замыслу Жириновского, уйти Даша должна будет прямиком в штаб-квартиру ЛДПР. Дальше — она вступит в детскую организацию партии и выйдет в одиночный пикет с плакатом «Спасите мою бабушку» к Белому дому.

«Тебя задержат, — уверенно предсказывает будущее Даши политик. — Депутат будет пытаться тебя освободить. Ему это не удастся, но он подождет пока ты вырастешь. Будет тебе 18 лет — он на тебе женится. Это будет самый большой подарок для тебя. И самая большая трагедия в его личной жизни».

«Видишь как, Даша, все это обуславливается? — подытоживает Жириновский. — Начали с какой-то собачки интерактивной, какие-то конфетки. А кончилось счастьем твоим и трагедией депутата Власова. С Новым годом, Даша! 22-й — счастливый, любимый, хороший, теплый Новый год».

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