Макаревич, Кипелов и Джигурда записали новогоднюю песню в поддержку фонда «Подари жизнь». Их объединила группа «Большое Спасибо»

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Музыканты группы «Большое Спасибо» Анатолий Старостин и Алексей Яблоков записали песню «Новый новый год» и сняли клип на нее — специально в поддержку фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.

В работе над композицией им помогали Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Валерий Кипелов, Гарик Сукачев, актеры Никита Джигурда, Дмитрий Харатьян, Никита Высоцкий и другие артисты — всего около 40 человек.

«Это первый эксперимент в истории человечества, когда музыка объединила Валерия Кипелова и Никиту Джигурду на одной площадке, пусть и виртуальной. Но ведь в этом и есть смысл музыки — соединять совершенно разных людей. Особенно, когда они круто поют», — рассказали участники группы в комментарии «Новой газете».

Авторы призывают всех, кому понравилась песня, пожертвовать на подарки для подопечных фонда «Подари жизнь».

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