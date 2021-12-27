На вооружении армии США появились роботы! Успокойтесь, пока они просто накладывают еду

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С начала декабря на экспериментальной базе ВВС США в Калифорнии в столовой работает Альфред. Это роботизированная рука, которая принимает заказы от военных и собирает их в салат-баре. Устройство разработала компания Dexai Robotics из Бостона (спасибо, что в этот раз не собаки!)

И ради чего отказались от старого доброго повара? Все, чтобы снизить риск распространения коронавируса среди военнослужащих. Также от робота ожидают быстрой работы и сокращения пищевых отходов.

Альфред использует машинное зрение и ПО, помогающее распознавать предметы, менять насадки, управлять посудой и предупреждать, если какой-то ингредиент заканчивается. На каждый элемент салата у робота уходит восемь секунд, а целый заказ собирается за пару минут.

Не переживайте — людям на кухне, пока тоже есть место — они заняты грилем и готовят заказы для летней кухни. Однако, роботы наступают. Dexai Robotics уже обучают их накладывать мороженое, готовить барбекю, пользоваться фритюрницей и делать заготовки.

Тестирование роборуки продолжится до 26 апреля. Если все пройдет удачно, то копии Альфреда появятся еще в 10 воинских частях. Будем надеяться, что до восстания машин под лозунгом «Долой кухонное рабство» дело не дойдет.

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