Гусь расплакался из-за разлуки с подругой 😢 Не волнуйтесь! Ведь это история со счастливым концом
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Гусь по кличке Молли, живущий в деревне у фермера Инны Комаровой, расплакался из-за расставания с любимой подругой — гусыней Долли. Но погодите расстраиваться и переживать, это сделано в первую очередь для благополучия самого Молли!
Дело в том, что гусь повредил лапу, захромал, перестал ходить и есть. Комарова, обратившая внимание на травму, постаралась обеспечить птице должный уход и покой. А значит, Молли нужно было какое-то время побыть одному. Гусь такой заботы не оценил — или оценил, но легче ему все равно не стало. На ролике, снятом Комаровой, видно, как птица роняет крупные слезы, пока его утешает хозяйка.
К счастью, Молли быстро пошел на поправку. Вот, полюбуйтесь! В видео ниже гусю желают доброго утра (выглядит он уже не таким грустным и даже бодрым).
И наконец — счастливый финал: Молли воссоединился с Долли. Лапа вылечена, подруга на месте, все довольны. Жить можно!