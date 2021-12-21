В густом лесу есть идеально круглая дыра. Она похожа на портал в другое измерение, но эстонцы могут все объяснить

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В октябре юрист из Чикаго обнаружил фотографию загадочной дыры в лесу — и выложил ее в твиттер в надежде выяснить, что это такое. Дыра была настолько идеальной формы, что в комментариях заподозрили фотошоп.

К концу декабря твит заметил туристический проект Visit Estonia. Его авторы в шутку предположили, что на снимке хоббичья нора или портал, ведущий к духу-хранителю леса Тоторо.

Но все оказалось гораздо проще: на самом деле это арт-инсталляция на юге Эстонии, выполненная финским художником Антти Лайтиненом. У него в инстаграме можно найти посты о работе над дырой, заинтересовавшей чикагских юристов.

В инстаграме Лайтинена представлены и другие работы. Почти все они связаны с природой.

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