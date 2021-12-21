18 метров… Подумать только, 18 метров! Мост именно такой длины украли в Огайо — понадобился подъемный кран
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В штате Огайо украли 18-метровый мост (да). Полиция округа Акрон месяц разыскивала преступника, которым в итоге оказался 63-летний Дэвид Брэмли. Выяснилось, что для кражи он использовал подъемный кран. Брэмли разобрал мост на составные части, с помощью крана погрузил их в автомобиль и увез домой. Об этом сотрудники полиции сообщили на странице в фейсбуке.
В поимке преступника помогли наводки местных жителей. 17 декабря полицейские приехали к Брэмли с обыском. На территории у его дома нашли мост, разобранный на части. Заседание по делу Брэмли назначено на 23 декабря. Тем временем власти пытаются вернуть мост на место.