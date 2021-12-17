шапито
Вышел трейлер сериала «Как я встретила вашего папу» с Хилари Дафф. Да-да, это ровно то, о чем вы подумали!
Источник: Meduza
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Стриминговый сервис Hulu (в России недоступен) выпустил первый трейлер сериала «Как я встретила вашего папу» — и это, как можно догадаться из названия, спин-офф хита канала CBS «Как я встретил вашу маму».
Сюжет примерно такой же: главная героиня (Хилари Дафф из «Лиззи Магуайер») рассказывает детям историю знакомства с их отцом, постоянно отвлекаясь на байки о жизни с друзьями-миллениалами в Нью-Йорке 2022 года.
Всего в первый сезон войдет 10 серий. Премьера пилотного эпизода намечена на 18 января 2022 года.