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Обычные люди: находят 500 рублей в зимней куртке

Реставраторы Эрмитажа: находят конфету 1903 года, зашитую в рукав платья великой княгини Ксении Александровны — родной сестры Николая II

О необычной находке сотрудники музея рассказали в инстаграме. Княгиня надевала это платье на бал, проходивший в Зимнем дворце. По наблюдениям художника-реставратора высшей категории Галины Федоровой, конфету успели надкусить. Вероятно, Ксения Александровна хотела оставить угощение, но так и не нашла, куда его положить. Потому и спрятала в рукав платья. Правда, неясно, когда княгиня успела зашить этот самый рукав.

«Не стала его расшивать, — рассказала Федорова, обнаружившая конфету. — Аккуратно влезла в прорезь — не получается. Пришлось снять. Видно было, что зашито не капитально, а как-то очень легко. Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто: что-то розоватое, неправильной формы. И почему-то, наверное, древние инстинкты срабатывают — я это нечто лизнула».

Конфета, которой не присвоили собственный инвентарный номер, хранится в металлической коробке рядом с платьем. Но смогут ли посетители Эрмитажа посмотреть на нее, не уточняется.

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