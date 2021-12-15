Демократия по правилам MMA: бразильский мэр сразился со своим главным оппонентом

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Мэр бразильского города Борба по имени Симау Пейшоту провел бой по правилам MMA со своим главным оппонентом — бывшим членом городского совета Эринеу Алвесом да Сильвой. Политики таким образом решали судьбу местного аквапарка (Пейшоту хотел его закрыть, а да Сильва — оставить).

Поединок во имя демократии провели в школьном спортивном зале. На него можно было купить билет или посмотреть трансляцию в интернете. Вырученные деньги пообещали потратить на благотворительность. Победителем стал Пейшоту — он выбился вперед по количеству набранных очков.

Правда, вскоре после проведения боя прокуратура начала проверку источников финансирования поединка с да Сильвой — нужно убедиться, что бой провели не на деньги из муниципального бюджета.

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