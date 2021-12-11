Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Больмен» — это туалетный ершик, «Тофтан» — мусорное ведро, а «Мистергульт» — бамбуковый абажур. Это знает каждый, кто хоть раз закупался продуктами «Икеи», главного шведского бренда. Но теперь правительство Швеции решило напомнить миру, что это все не случайные наборы звуков, а названия реальных мест в Швеции. Часто очень красивых: например, Больмен — это живописное озеро в провинции Смоланд на юге страны, а Мистергульт — архипелаг в Балтийском море.

В рамках новой рекламной кампании управление по туризму Швеции рассказывает о 21 месте, в честь которых были названы товары из каталога «Икеи» — например, северной Лапландии, остова Готланд или южных озер. Каждому месту соответствует слоган — например, «Эрвфьеллет — не просто кресло для компьютера» или «Местербю — не просто табуретка». Вот некоторые из них:

Скэрхамн (вернее, Шерхамн) — не только дверная ручка, но и бывшая рыбацкая деревня, а сегодня популярное у туристов место на западном берегу острова Чёрн Visit Sweden

Тофтан — не только мусорное ведро, но и озеро на юге Швеции Visit Sweden

Каллакс — не только полка, но и местность в шведской Лапландии на северном побережье Ботнического залива, которая славится своим сюрстреммингом (квашеной селедкой) Visit Sweden

Представитель управления туризма Швеции сказал CNN, что жители этих мест благодарны «Икее» за то, что компания увековечила их родные города и деревни в своем каталоге, но были бы рады, если бы эти деревни и озера ассоциировались не только с туалетными принадлежностями и другими бытовыми товарами.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!