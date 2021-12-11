Туалетный ершик или озеро? Архипелаг или абажур? Швеция решила напомнить, что названия из каталога «Икеи» — это на самом деле очень красивые места
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«Больмен» — это туалетный ершик, «Тофтан» — мусорное ведро, а «Мистергульт» — бамбуковый абажур. Это знает каждый, кто хоть раз закупался продуктами «Икеи», главного шведского бренда. Но теперь правительство Швеции решило напомнить миру, что это все не случайные наборы звуков, а названия реальных мест в Швеции. Часто очень красивых: например, Больмен — это живописное озеро в провинции Смоланд на юге страны, а Мистергульт — архипелаг в Балтийском море.
В рамках новой рекламной кампании управление по туризму Швеции рассказывает о 21 месте, в честь которых были названы товары из каталога «Икеи» — например, северной Лапландии, остова Готланд или южных озер. Каждому месту соответствует слоган — например, «Эрвфьеллет — не просто кресло для компьютера» или «Местербю — не просто табуретка». Вот некоторые из них:
Представитель управления туризма Швеции сказал CNN, что жители этих мест благодарны «Икее» за то, что компания увековечила их родные города и деревни в своем каталоге, но были бы рады, если бы эти деревни и озера ассоциировались не только с туалетными принадлежностями и другими бытовыми товарами.