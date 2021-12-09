Конкурс красоты среди верблюдов прошел с нарушениями. Более 40 участников дисквалифицировали из-за ботокса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Саудовской Аравии сообщили о серьезнейших нарушениях на конкурсе красоты среди верблюдов имени короля Абдулазиза — дисквалифицировано более 40 участников. Их обвинили в использовании ботокса и других нарушениях регламента.

Фотография с конкурса 2018 года Faisal Al Nasser / Reuters / Scanpix / LETA

Как все проходит: жюри конкурса оценивает внешний вид верблюдов — их горбы, копытца, морды. Кроме того, важна и артистичность модели — их поза и, так сказать, присутствие в моменте. Победителю достанется 66 миллионов долларов. При этом к соревнованию не допускаются верблюды с подтяжками, филерами или гормональными инъекциями, красота должна быть предельно естественной.

В этом году члены жюри использовали самые современные технологии для выявления мошенничества, поэтому список дисквалифицированных и оказался таким огромным. Обманщиков пообещали строго наказать.

Насладитесь видом множества верблюдов

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Фото на обложке: Volodymyr Dvornyk / Shutterstock