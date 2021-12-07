Нетерпеливые сурикаты открыли весь адвент-календарь разом. Просто тяга к угощениям взяла над ними верх

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Лондонский зоопарк считается одним из старейших научных зоопарков в мире — вот только живущие там сурикаты Дракула, Пенелопа, Меко, Тимон и Фрэнк так и не научились терпению!

К Рождеству животным подарили адвент-календарь со спрятанным внутри угощением, то есть аппетитными сверчками (не беремся судить). По задумке, сурикаты должны были каждый день открывать по одному окошку с лакомством. Но, разумеется, все пошло не по плану, ведь сурикаты незнакомы с тем, как работает календарь. Да и Рождество для них просто пустой звук. Поэтому животные сразу же вскрыли все окошки. И не по порядку!

Впрочем, их можно понять и простить. В конце концов, угощения иногда берут верх даже над самыми сдержанными и стойкими людьми.

Jam Press

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