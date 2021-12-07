Акробаты из Бразилии не могут просто взять и покачаться на качелях. Не-е-ет, им нужно крутить сальто и впечатлять всех, кто на них смотрит!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Нет времени на раскачку… Да нет же, есть! Просто взгляните на группу акробатов из Бразилии, они только и делают, что раскачиваются. Впрочем, «раскачиваются» — не совсем подходящее слово. Чего они только ни творят на качелях: лежат, крутят сальто, прыгают друг через друга, запускают в воздух кирпичи… И все это на цирковых аренах, в спортзалах и просто на открытом воздухе. В общем, взгляните сами: вот наши любимые тиктоки с их участием.

Мы, конечно, верим в вас и ваши таланты, но на всякий случай проговорим: не пытайтесь повторить.

OsGuriTeeterboard

OsGuriTeeterboard

OsGuriTeeterboard

OsGuriTeeterboard

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!