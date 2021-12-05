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Sony Pictures выпустила первый трейлер продолжения анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»).

Трейлер на русском

SonyPicturesRU

Трейлер на английском

Sony Pictures Entertainment

В продолжении серии «наследник» Питера Паркера Майлз Моралес (Шамейк Мур) отправляется через Мультивселенную, чтобы вместе с Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) и новой командой людей-пауков «противостоять злодею, более могущественному, чем все, с чем они когда-либо сталкивались», сказано в описании трейлера.

Трейлер начинается с того момента, на котором остановился последний фильм серии «Через вселенные»: Майлз лежит в постели, а перед ним открывается портал к Гвен Стейси и ее вселенной. Судя по кадрам, попавшим в ролик, Майлз будет прыгать по нескольким анимационным вселенным в различных художественных стилях, сражаясь с Человеком-пауком 2099 (Оскар Айзек, озвучивший персонажа в посткредитной сцене первого фильма).

Студия Sony Pictures обещает, что сам фильм выйдет только 7 октября 2022 года, — зато он будет состоять из двух частей. Режиссерами фильма выступили Жоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон.

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