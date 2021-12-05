Что будет, если родители тебя наказали, но ты Человек-паук? Ответ — в первом трейлере продолжения анимационной серии «Через вселенные»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Sony Pictures выпустила первый трейлер продолжения анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»).
Трейлер на русском
Трейлер на английском
В продолжении серии «наследник» Питера Паркера Майлз Моралес (Шамейк Мур) отправляется через Мультивселенную, чтобы вместе с Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) и новой командой людей-пауков «противостоять злодею, более могущественному, чем все, с чем они когда-либо сталкивались», сказано в описании трейлера.
Трейлер начинается с того момента, на котором остановился последний фильм серии «Через вселенные»: Майлз лежит в постели, а перед ним открывается портал к Гвен Стейси и ее вселенной. Судя по кадрам, попавшим в ролик, Майлз будет прыгать по нескольким анимационным вселенным в различных художественных стилях, сражаясь с Человеком-пауком 2099 (Оскар Айзек, озвучивший персонажа в посткредитной сцене первого фильма).
Студия Sony Pictures обещает, что сам фильм выйдет только 7 октября 2022 года, — зато он будет состоять из двух частей. Режиссерами фильма выступили Жоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон.