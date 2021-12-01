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«Кинопоиск» опубликовал трейлер второго сезона «Последнего министра» от продюсерской компании «Среда». Это сатирический сериал Романа Волобуева, который рассказывает о Евгении Тихомирове (Ян Цапник) — главе вымышленного министерства перспективного планирования.

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По словам создателей сериала, в новом сезоне в подконтрольном Тихомирову министерстве заведется шпион 😱 А министру придется навести порядок в космической отрасли и заняться повышением рождаемости и развитием туризма.

Как сообщала «Русская служба Би-би-си», второй сезон был снят еще к весне 2021 года, но работа была заморожена на стадии цветокоррекции и работы со звуком. Все из-за синопсиса третьего сезона. По данным «Би-би-си», в нем шла речь о партийных выборах. Также там фигурировала попытка отделения от России Саратовской области и протесты под лозунгом «Москва, соси!».

Несмотря на это, сериал все же выйдет. Первые три эпизода второго сезона будут доступны на «Кинопоиске» уже в полночь.

Интервью режиссера и сценариста сериала

«Злость, вранье, перекладывание ответственности — в режиссерской профессии» Режиссер Роман Волобуев — о сериале «Последний министр», диктатуре на площадке и критике своих фильмов

Интервью режиссера и сценариста сериала

«Злость, вранье, перекладывание ответственности — в режиссерской профессии» Режиссер Роман Волобуев — о сериале «Последний министр», диктатуре на площадке и критике своих фильмов

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