Зендея поет и танцует с подушкой, но идиллия быстро заканчивается Вышел трейлер второго сезона «Эйфории» (наконец-то!)

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Хорошие новости: второй сезон «Эйфории» все-таки выйдет, и это произойдет уже совсем скоро. Съемки нового сезона сериала HBO о поколении Z должны были начаться в прошлом году, но их пришлось перенести из-за пандемии. Накануне стриминговый сервис представил трейлер продолжения. В нем Ру Беннет, героиня Зендеи, танцует в обнимку с подушкой и подпевает Бобби Дарину — а потом начинается ТАКОЕ…

Изначально мы написали, что героиня Зендеи подпевает Фрэнку Синатре. На самом деле в ролике звучит версия песни «Call me irresponsible», которую исполняет Бобби Дарин (хотя Синатра тоже ее пел). Приносим извинения!

Трейлер на русском

Amediateka

Трейлер на английском

euphoria

Премьера второго сезона — 10 января на «Амедиатеке» и 9 января на HBO Max.

Почему все так сильно ждут второй сезон

«Эйфория» от HBO: откровенный сериал об американских подростках, наркотиках и сексе В главной роли — звезда подростковых шоу Disney Зендея, продюсер — Дрейк

Почему все так сильно ждут второй сезон

«Эйфория» от HBO: откровенный сериал об американских подростках, наркотиках и сексе В главной роли — звезда подростковых шоу Disney Зендея, продюсер — Дрейк

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой