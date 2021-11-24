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Зендея поет и танцует с подушкой, но идиллия быстро заканчивается Вышел трейлер второго сезона «Эйфории» (наконец-то!)
Источник: Meduza
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Хорошие новости: второй сезон «Эйфории» все-таки выйдет, и это произойдет уже совсем скоро. Съемки нового сезона сериала HBO о поколении Z должны были начаться в прошлом году, но их пришлось перенести из-за пандемии. Накануне стриминговый сервис представил трейлер продолжения. В нем Ру Беннет, героиня Зендеи, танцует в обнимку с подушкой и подпевает Бобби Дарину — а потом начинается ТАКОЕ…
Изначально мы написали, что героиня Зендеи подпевает Фрэнку Синатре. На самом деле в ролике звучит версия песни «Call me irresponsible», которую исполняет Бобби Дарин (хотя Синатра тоже ее пел). Приносим извинения!
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Премьера второго сезона — 10 января на «Амедиатеке» и 9 января на HBO Max.