Песня про косые дожди попала в список «иноагентов». Просто «Газета.ру» не совладала с автозаменой
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«Газета.ру» настолько преисполнилась в своем стремлении следовать закону о СМИ—«иноагентах», что определила в этот почетный список песню «Дожди» певицы Марины Хлебниковой. Песня, между прочим, весьма душевная: «Дожди, косые дожди, дожди с далекого берега»… Проклятая автозамена!
На это обратил внимание корреспондент телеканала «Дождь» (который как раз-таки объявлен «иноагентом») Василий Полонский. Он опубликовал скриншот новости об «иноагентском» творчестве Хлебниковой в своих инстаграм-сторис.
На момент выхода этого шапито материал на сайте «Газеты.ру» (по совсем невеселому поводу) уже исправлен. Упоминание «Дождей» оттуда вообще убрали. Кругозор читателя ограничили такими хитами Хлебниковой, как «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию», которую автор новости называет «страшным сном учителей русского языка».
Ну что… Пожалуй, вы знаете, что делать
3, 2, 1: «Дожди, косы-ы-ые дожди, дожди с далекого берега»!