«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел» Новый мэр Краснодара выступил с мощнейшей речью. В администрации сказали, что он оговорился

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Администрация Краснодара

В Краснодаре новый мэр — его зовут Андрей Алексеенко, и это бывший вице-губернатор края. Алексеенко достался этот пост благодаря тайному голосованию депутатов городской думы (прямые выборы глав муниципалитетов отменили еще в 2014 году).

17 ноября новый глава официально вступил в должность и начал с мощной и очень честной речи, в которой, среди прочего, прозвучало важнейшее заявление:

От нас ждут разговоров, а не конкретных дел. Ждут новых дорог, школ, детских садов, современного и комфортного транспорта, безопасности на улицах, благоустройства каждого двора.

На высказывание Алексеенко обратили внимание СМИ и местные телеграм-каналы. В беседе с РИА Новостями представители краснодарской администрации так объяснили выступление нового главы города: «Андрей Анатольевич оговорился».

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