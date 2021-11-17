На Пикадилли крутят рекламу сериала «Колесо времени». Из нее периодически вылезают монстры и гигантская рука
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Стриминговый сервис Amazon Prime вовсю готовится к одной из своих самых громких премьер 2021 года — фэнтезийному сериалу «Колесо времени» по романам Роберта Джордана с Розамунд Пайк в главной роли.
Компания разместила на Пикадилли в историческом центре Лондона билборд с трехмерной рекламой, из которой прямо на улицу вылезают герои сериала (а также жуткие монстры!). В какой-то момент из билборда и вовсе вылезает гигантская рука с перстнем.
Ходят слухи, что глава Amazon Джефф Безос потребовал снять свою «Игру престолов», после чего «Колесу времени» дали зеленый свет и отправили в производство.
Впрочем, «Игры престолов», судя по всему, из сериала Amazon все же не получилось: критики умеренно хвалят «Колесо времени», отмечая, что ему не хватает самобытности, которой отличались книги Роберта Джордана. Многие журналисты прямо обвиняют Amazon в неумелом копировании хита HBO по мотивам книг Джорджа Мартина.
Премьера первых трех эпизодов намечена на 19 ноября. Сериал уже продлен на второй сезон. Вероятно, Безоса все устроило!