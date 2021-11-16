Совладелица студии «Кубик в кубе» проснулась «влиятельным российским человеком» в Норвегии. Как? Всего лишь прославила танцующего норвежца на весь русскоязычный инстаграм

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Соосновательницу студии озвучки «Кубик в кубе» Ольгу Кравцову в норвежских СМИ теперь представляют не иначе как «влиятельного русского человека» (по крайней мере, так ее новую должность с норвежского перевел Google Translate).

Путь к такому почетному званию был на удивление недолгим. Ольга получила его после того, как обратила внимание на танец норвежца по имени Кьетиль Крогстад. Как девушка рассказала в сторис, листая ленту Reels, она наткнулась на танцующего парня в костюме и поставила ему лайк. Вскоре от автора видео ей пришел ответ с благодарностью за лайк и пожеланием хороших выходных. Ольга удивилась и даже переспросила, не бот ли ее поблагодарил. На что Кьетиль ответил, что он лично говорит спасибо каждому.

— Я подумала, что надо поделиться этим видео, он там в Норвегии замерз, танцует в костюме, а так ему будет тепло от этих сердечек, они для него много значат, — призвала Кравцова своих подписчиков (которых у нее более трехсот тысяч!) лайкать видео норвежца.

После сторис Кравцовой лайки полились рекой, и количество подписчиков выросло с нескольких сотен до десяти тысяч. Вскоре на него обратили внимание норвежские журналисты. В издании Varden появилась статья о том, как Кьетилю (работающему, кстати, в детском саду) пришла слава после публикации российского блогера.

Именно в ней Кравцову несколько раз назвали «влиятельным русским человеком». В статье есть и еще одна загадочная фраза (ну, если верить переводу Google Translate). Вот она: «русские взяли влияние на зерно»🤔.

Что бы это ни значило, мы рады за Кьетиля и ждем новых видео! Кстати, как оказалось, норвежец не просто танцевал в костюме, это была хэллоуинская пародия на премьер-министра Йонаса Гара Стере.

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