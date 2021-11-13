В хоккейную сборную России вызвали 16-летнего Матвея Мичкова. И он сразу побил два рекорда Овечкина!

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Матвей Мичков на матче юниорской сборной России в Швейцарии, 18 января 2020 года Vedran Galijas / Just Pictures / imago images / Scanpix / LETA

Нападающий клуба СКА из Петербурга Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею.

13 ноября в матче Кубка Карьяла против команды Швеции Мичков забросил дебютную шайбу за сборную в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней.

Таким образом, он побил рекорд Александра Овечкина — тот впервые отличился в составе национальной команды в 2003 году в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

При этом Мичков забросил шайбу в стиле «лакросс» — поймал ее за воротами на клюшку и закинул за спину вратарю.

Жаль только, что в конечном итоге Россия проиграла Швеции со счетом 2:4.

Матвей Мичков побил и еще один рекорд, принадлежавший Александру Овечкину. Он стал самым молодым игроком в истории российской сборной, когда 11 ноября вышел на лед в матче первого тура против сборной Финляндии. Тогда ему было 16 лет 11 месяцев и 2 дня. Овечкин дебютировал за российскую сборную в 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

Нападающий «Вашингтона», который, кстати, накануне вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен, ранее уже поздравил Матвея Мичкова с дебютом за сборную, пожелав успехов.

Матвей Мичков — воспитанник пермского «Молота» и ярославского «Локомотива». В 2021 году в составе юниорской сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира по хоккею и был признан лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира. Также является победителем Кубка Глинки/Гретцки в составе юниорской сборной.

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