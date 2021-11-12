шапито
Вышел трейлер продолжения «Секса в большом городе». Это по-прежнему сериал про секс и большой город, только теперь без Саманты!
Источник: Meduza
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер продолжения «Секса в большом городе» под названием «И просто так».
В мини-сериале к своим ролям вернулись только трое актрис: Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда). На Саманту в исполнении Ким Кэттролл, увы, рассчитывать не приходится. «И просто так» расскажет о том, как изменилась жизнь и дружба главных героинь после того, как им исполнилось 50 лет.
- Всего в сезон войдет 10 получасовых эпизодов.
- Премьера запланирована на 9 декабря.