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Померанский шпиц из Москвы по кличке Гуфи вполне мог бы представлять сборную России по плаванию на Олимпийских играх. Стоит погрузить его в воду, как пес начинает шлепать лапами — так, будто взбивает сливки (оставаясь главной зефиркой в этой ванне!). Невероятно, просто талант, 10 из 10, купайте Гуфи почаще. ❤️

ViralHog

Гранат искупать проще Нейросеть попросили показать промежуточные стадии между шпицем и гранатом. Нейросеть отлично справилась!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой