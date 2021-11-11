Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой
шапито

Померанских шпицев тяжеловато купать. Стоит опустить их в воду — и они превращаются в радостную мельницу

Источник: Meduza

Померанский шпиц из Москвы по кличке Гуфи вполне мог бы представлять сборную России по плаванию на Олимпийских играх. Стоит погрузить его в воду, как пес начинает шлепать лапами — так, будто взбивает сливки (оставаясь главной зефиркой в этой ванне!). Невероятно, просто талант, 10 из 10, купайте Гуфи почаще. ❤️

ViralHog

Гранат искупать проще

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама