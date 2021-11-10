В Петербурге маленькому Чижику-Пыжику подарили шарф и варежки. Ему они даже нужнее, чем коням Клодта!

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Скульптура Чижика-Пыжика на Фонтанке, созданная знаменитым Резо Габриадзе, — одна из самых любимых у жителей Санкт-Петербурга и туристов. Кто-то из них решил, что Чижику не хватает перчаток и шарфа, чтобы встретить наступающие холода. Фото скульптуры с вязанными аксессуарами опубликовала 10 ноября «Фонтанка». Смотрите, как это выглядит ⬇️

Кажется, укутывание статуй становится трендом. Ровно неделю назад в Петербурге на конные скульптуры перед Манежем и на Аничковом мосту надели яркие варежки.

Екатерина Шишкина из петербургского Государственного музея городской скульптуры сообщила в интервью Piter.TV, что участники акции, надевшие варежки на мраморные скульптуры, могли повредить произведения искусства. «Если опираться, залезать, создавать дополнительную нагрузку на мрамор, то возможность облома очень велика. Какое-либо воздействие негативно влияет на его структуру», — объяснила она.

Правда, участников акции отвезли в полицию, где они объясняли, что надели на конные скульптуры варежки, чтобы памятникам не было холодно — и чтобы напомнить горожанам о приближении зимы. Объяснение, видимо, полицейских устроило — к административной ответственности никого не привлекли.

Участники акции с конями заверили «Фонтанку», что перчатки и шарф Чижику принесли не они.

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