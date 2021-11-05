В Канаде лось ворвался в школу и сорвал урок. Но избежал вызова к директору

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Утром 4 ноября у школы в провинции Саскачеван на юге Канады заметили лося. Сначала взрослые не могли поверить детям, которые первыми заметили животное во дворе школы. Но затем лось разбежался, разбил окно и ворвался в класс. Осколки стекла задели одного из учеников (у него легкая травма).

Детей сразу вывели из класса. Оставшись в одиночестве (но очень гордом!) лось встал в центре класса. А затем прилег у входа.

Через 45 минут приехали спасатели. Они временно усыпили лося и отвезли его в безопасное место, где отпустили. «Лось на свободе и избежал вызова к директору школы», — подчеркнули в полиции Саскачеван.

В России лосям не так везет

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. У него в машине была туша лося. Возбуждено дело о незаконной охоте Рашкин утверждает, что нашел «практически уже разделанного» лося

В России лосям не так везет

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. У него в машине была туша лося. Возбуждено дело о незаконной охоте Рашкин утверждает, что нашел «практически уже разделанного» лося

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