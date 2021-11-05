Монеточка поет про мальчика-гея, а Алла Пугачева и София Ротару исполняют «Нас не догонят» Это трибьют в честь 20-летия первого альбома «Тату»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В этом году исполнилось 20 лет первому альбому группы «Тату» «200 по встречной». К юбилею вышел трибьют-альбом, на котором песни «Тату» перепели больше 20 исполнителей.

Например, в трибьюте есть сразу три версии песни «Нас не догонят». Первую исполняет тиктокер Даня Милохин, вторую — Алла Пугачева и София Ротару (!), а третью, инструментальную — Дмитрий Маликов.

t.A.T.u. Music

Песню «Мальчик-гей» спела Монеточка. «Я сошла с ума» — группа СЛОТ. А «Не верь, не бойся» — Манижа и «Нервы». Каверы на остальные песни исполнили ЛСП, Алена Швец, Надя Дорофеева, Клава Кока, Reflex, «Винтаж», IOWA и другие артисты.

Послушать трибьют можно на Apple Music, Spotify и Яндекс.Музыке

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой