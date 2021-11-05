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«Медуза», я с тобой
шапито

ABBA выпустила новый альбом. Да-да, первый за 40 лет!

Источник: Meduza

Группа ABBA впервые с 1981 года выпустила новый студийный альбом. Пластинка, получившая название Voyage, состоит из десяти песен.

Слушать альбом на Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыке».

О выходе альбома было официально объявлено в сентябре, тогда же были официально представлены две песни с него — «I Still Have Faith In You» и «Donʼt Shut Me Down»

ABBA — I Still Have Faith In You
AbbaVEVO

В поддержку альбома ABBA анонсировала серию шоу в Лондоне в конце весны и начале лета 2022 года.

ABBA — одна из наиболее успешных групп в истории популярной музыки. Группа была основана в 1972 году и выпустила восемь альбомов до момента своего распада в 1981 году. Музыканты объявили о возобновлении деятельности в 2017 году.

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«Медуза», я с тобой
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