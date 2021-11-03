В США сотни конспирологов два дня стояли на улице в ожидании второго пришествия. Они рассчитывали на возвращение отца и сына Кеннеди
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Сотни сторонников конспирологического движения QAnon 1 ноября собрались на площади в Далласе. И собрались не просто так, а с высшей целью — дождаться второго пришествия Кеннеди, о котором говорилось в пророчестве QAnon.
Пророчество довольно размыто, поэтому все ждали чего-то своего. Одни готовились к возвращению Джона Кеннеди-младшего, погибшего в авиакатастрофе 1999 года. Или не погибшего: сторонники QAnon считают, что он все инсценировал, чтобы обмануть хитрую Хиллари Клинтон. А сейчас готовится прийти к власти вместе с Дональдом Трампом (Кеннеди-младший станет вице-президентом).
На площади можно было заметить участников акции с плакатами в поддержку этого, не побоимся сказать, исторического тандема. Другие надеялись, что вместе с Кеннеди-младшим явится и его отец, который тоже каким-то образом всех обманул и выжил. Кеннеди-старший также должен был поддержать Трампа.
Увы, чуда не случилось: к сторонникам QAnon так никто и не вышел — кроме журналистов, удивлявшихся количеству собравшихся на площади. Причем 2 ноября людей стало даже больше! Только вот второго пришествия Кеннеди так и не случилось. Некоторые даже решили, что возвращение президента США и его сына состоится на проходившем по соседству концерте The Rolling Stones. Но увы, увы…
Впрочем, сторонники QAnon особо не расстроились и объяснили все так: значит, время еще не пришло, но верить — обязательно нужно. Иначе Кеннеди не вернутся и не спасут Америку — вместе с Трампом, разумеется.