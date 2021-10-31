В Сочи задержали диван на колесах. Претензия такая: водитель дивана не пристегнулся 🛋

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В Сочи полицейские задержали диван на колесах. Да, задержан диван. Именно так, на колесах. Сейчас все расскажем.

Местный житель Сергей Сергеев прикрутил к обычному дивану колеса и двигатель, и ездил на нем по городу. Он объяснял, что собрал этот агрегат, чтобы «повеселить людей и показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения». По словам хозяина дивана, транспорт собран по всем правилам технического регламента.

СОЧИ 24

Но потом Сергей Сергеев наткнулся на патрульных. И они с ним не согласились. В ГИБДД сообщили:

«Сотрудниками Госавтоинспекции Сочи было остановлено средство передвижения кустарного производства с двигателем внутреннего сгорания. Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку».

А на водителя составили протокол за то, что тот не был пристегнут к дивану ремнем.

Теперь Сергею Сергееву грозит штраф в тысячу рублей. Что будет с диваном, неизвестно. При этом его создатель уточнил, что однажды диван уже эвакуировали, но позже его «удалось вернуть». Штош, мы верим в тебя, диван.

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