«Где вы теперь? Кто вам целует пальцы?» Антоха МС перепел Александра Вертинского. Премьера клипа «Лиловый негр» на «Медузе»

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В онлайн-кинотеатре Kion вышел сериал «Вертинский» Авдотьи Смирновой. Многосерийный фильм рассказывает о жизни Александра Вертинского — по ходу сюжета он оказывается в разных странах и городах, одновременно выступая и убегая от опасности. Главную роль сыграл Алексей Филимонов («Кислород», «Жить», «Большая поэзия»). Также в нем снялись Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Алена Бабенко и другие. Специально к выходу сериала Kion выпускает клип «Лиловый негр» — песню на стихи Вертинского 1916 года исполнил Антоха МС. Режиссер видео — Ашот Геворкян. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментарием музыканта.

Meduza

Антоха MC

музыкант

Композиция «Лиловый негр» показалась мне интересной с точки зрения музыкального наполнения. Мир аранжировок сегодня поистине безграничен. В новой вариации этой песни мне хотелось придать ей больше энергии и смысловых оттенков. Я с уважением отношусь к наследию Вертинского, поэтому подошел к созданию этой видеоработы со всей ответственностью.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой