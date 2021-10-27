Базз Лайтер (которого озвучил Крис Эванс!) летит в космос под трек Дэвида Боуи И это не совсем тот герой, что в истории «Истории игрушек». Вот трейлер

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С выхода «Истории игрушек 4» прошло уже два года, успели соскучиться по ее героям? Тогда эта новость для вас: Disney и Pixar представили трейлер предыстории легендарного космического рейнджера Базза Лайтера. Анимационный фильм так и называется — «Базз Лайтер» («Lightyear») и выйдет в 2022 году.

Disney Россия

Мультфильм расскажет о настоящем Баззе Лайтере — человеке, который стал прототипом для одноименной игрушки в «Истории игрушек». Его озвучил Крис Эванс, сыгравший Капитана Америка в киновселенной Marvel. Внимание: в трейлере звучит главная космическая песня всех времен — «Starman» Дэвида Боуи.

Несмотря на то, что зрители впервые увидят, как Лайтер отправляется в космос, этот полет можно назвать вторым по счету. В 2008 году его игрушечная фигурка в рамках образовательной программы «Игрушки в космосе» провела на борту МКС целых шесть месяцев.

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