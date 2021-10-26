В США турист отправился в горы и потерялся. Но даже тогда он не ответил на звонок с незнакомого номера (а это были спасатели!)

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В Колорадо турист отправился в поход по горам и заблудился. Тогда ему принялись звонить спасатели, но связаться с пропавшим так и не удалось — тот просто игнорировал звонки. Как выяснилось позже, турист не брал трубку специально. Ведь звонили с незнакомого номера…

На поиски отправили спасательную команду, принявшуюся прочесывать места, где чаще всего теряются туристы. Пропавшего отыскать не удалось. Впрочем, это и не понадобилось. Турист нашелся сам. Судя по всему, он заблудился и не смог найти собственную машину. Однако спустя сутки блужданий он все-таки вышел к месту парковки. Турист и понятия не имел, что его кто-то разыскивает.

Зато на официальной странице поисково-спасательной группы, работающей в округе, появился вот такой пост: «Если вы отклонились от маршрута — и внезапно вам стали названивать с незнакомого номера, пожалуйста, возьмите трубку. Вероятно, это члены поисково-спасательной группы пытаются убедиться, что вы в безопасности».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой