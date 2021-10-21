В честь дня рождения мы откопали капсулу времени. В ней 77 лучших песен из 2014-го, когда «Медуза» только запустилась Послушайте их прямо сейчас (с семилетним опозданием!)
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В соцсетях периодически любят возвращать свой 2007-й (1991-й, 1987-й, 1979-й и так далее), ностальгируя по любимым песням детства и юности. По случаю дня рождения «Медузы» мы решили вспомнить, какая музыка гремела в хит-парадах, на танцполах и в наших плеерах семь лет назад — в год основания вашего любимого издания. Плейлист, надо сказать, получился отличный: тут тебе и «Chandelier» с «Shake It Off», и «Воины света» с «Маршруткой», и Фаррелл, и Дорн, и СБПЧ, и БГ, и даже «Птицу ЕМЪ» с «Каспийским грузом». Забирайте 77 треков нашего праздничного плейлиста в удобном для вас стриминге.