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Sony выпустила первый трейлер экранизации серии видеоигр Uncharted (выходили на консолях PlayStation), в которых рассказывается об охотнике за сокровищами Нейтане Дрейке. Роль молодого Дрейка исполнил Том Холланд, а его наставника Салли сыграл Марк Уолберг.

Трейлер на русском

SonyPicturesRU

Трейлер на английском

PlayStation

По сюжету Дрейк и Салли отправляются на первую совместную охоту за сокровищами. Им предстоит отыскать некий артефакт, который, в теории, может вывести Дрейка на след его пропавшего брата.

В России фильм перевели как «Анчартед: На картах не значится» (да…). Премьера намечена на 10 февраля 2022 года. Помимо Холланда и Уолберга в картине появятся Антонио Бандерас и Тати Габриэль. Режиссер фильма — Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

Кроме того, в трейлере не показали знаменитые усы Салли — Марк Уолберг выглядит как обычный Марк Уолберг. Но мы ждем, надеемся, верим.

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