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В бразильском муниципалитете Кампу-Ларгу в штате Парана произошло извержение бака с виноградным соком. Выглядело это как фонтан, из которого под напором хлещет фиолетовая жидкость. Компания по производству напитков, владеющая резервуаром, сообщила, что никто не пострадал. Но это как посмотреть! Из бака вылились тысячи литров сока: в комментариях под роликом с виноградным фонтаном многие пишут, что видео доставляет много боли. В целом понимаем! Но оторваться от такого зрелища все равно тяжеловато — слишком медитативно.

ViralHog

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