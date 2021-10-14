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Заявление «Медузы»: мы влюбились в эту собаку и ТРЕБУЕМ выпускать еще больше тиктоков с ее участием! Ладно, сперва расскажем о нашей героине — это той-пудель по кличке Груша. Обычно мы стараемся не перебарщивать с капслоком, но просто взгляните на нее — она и правда НЕВЕРОЯТНАЯ.

Во-первых, эта улыбка, от которой сразу хочется растаять… Во-вторых, безупречное чувство стиля. В-третьих, профессионализм, с которым она подходит к работе. Груша (ей, к слову, пять лет) поучаствовала во множестве фотосессий — и везде выглядела как настоящая модель. Ладно, некогда объяснять. Посмотрите на Грушу сами!

Вот избранные ролики, которые хочется пересматривать снова и снова. И помните: мы ТРЕБУЕМ еще больше контента!!

Груша улыбается

Grusha Star

Груша прихорашивается

Grusha Star

Груша участвует в фотосессии

Grusha Star

Груша переживает :((

Grusha Star

Груша показывает нежность и любовь

#питомецчастьсемьи Grusha Star

Груша готовится праздновать Хэллоуин

Бу! #halloween2021 #dogcostume Grusha Star

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой