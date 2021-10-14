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Актер и лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето позвонил своей фанатке из России, чтобы поддержать в трудный момент. Девушку зовут Настя, ей 27, она слушает 30 Seconds To Mars с 11 лет и всегда старалась не пропускать их концерты. А еще дома у Насти стоит картонная фигура Джареда Лето.

Увы, девушка болеет и день рождения праздновала в Царицынском хосписе. Максим, брат Насти, решил устроить сюрприз. Он связался с благотворительным фондом «Вера» Нюты Федермессер, который занимается помощью хосписам и их пациентам: «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая несмотря ни на что продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family [фанатского сообщества 30 Seconds To Mars]. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето».

В фонде приложили все усилия, чтобы встреча, пусть и в формате видеочата, все-таки состоялась. Сотрудники «Веры» вспомнили, что, вероятно, у них есть выход на Джареда Лето — в конце концов, он участвовал в записи «Вечернего Урганта». Федермессер позвонила Ивану Урганту и, видимо, взяла у него контакты фронтмена 30 Seconds To Mars.

А потом произошла магия: Лето и правда позвонил Насте, оценил картонную фигуру, похвалил стильные очки и как смог поддержал. Настя была в восторге! Да чего там говорить, взгляните сами:

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой