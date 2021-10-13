В Самаре ФАС сочла непристойной рекламу с Моной Лизой. Эксперты обнаружили следы пивной пены на ее губах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Самаре ФАС помешала Моне Лизе наслаждаться пивом, сочтя это непристойным. Речь о рекламе местного бара Gelllert Bar, находящегося около Парка культуры и отдыха имени Гагарина. Владельцы заведения использовали в рекламе изображение Моны Лизы, в руках у которой кружка пива, а на губах — пивная пена. Эксперты ФАС указали, что, согласно Международному кодексу рекламной практики, в рекламе не должно быть нарушений общепринятых норм пристойности.

Вот что говорится в пресс-релизе ФАС с заголовком «УФАС пресекло рекламу пива с портретом Моны Лизы»:

Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы, употребляемого как поэтический символ красивой и загадочной женщины, в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет — кружкой пива в руках и следами пены от пива на лице, по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали.

Владельцы бара извинились и убрали рекламу. Впрочем, ФАС еще рано радоваться: постеры с пивной Моной Лизой висят по всей России уже много лет (владельцы питейных заведений почему-то очень любят этот образ).

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой