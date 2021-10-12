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11 октября сборная России по футболу обыграла в гостях Словению со счетом 2:1. Это был матч в рамках отбора на Чемпионат мира-2022. Благодаря этой победе, а также тому, что Хорватия в параллельном матче сыграла вничью со Словакией (2:2), россияне вышли на промежуточное первое место в группе. Ну и, конечно, все очень этому рады! В раздевалке сборной включили песню «Валера» исполнительницы Афродиты — и от души ее ПРООРАЛИ:

«Валера» — это, конечно, главный тренер сборной России Валерий Карпин. При нем команда сыграла пять матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. «Только не выкладывай никуда», — просит он на видео. Простите, Валерий Георгиевич, просьба не выполнена. Хотя твиттер-аккаунт сборной утверждает, что пост согласован с Карпиным.

При предыдущем главном тренере, Станиславе Черчесове, у сборной была другая песня-мем — «Экстаз» группы «Ленинград». Она даже звучала в прямом эфире «России 1». Помните победу над Египтом и выход в плей-офф ЧМ-2018?

ты просто космос Стас Роман Spanish

В отборе к ЧМ-2022 российской сборной осталось сыграть еще два матча: дома с Кипром и на выезде с Хорватией. И хорошо бы победить в обоих — потому что мы помним, что происходит, если сборную устраивает ничья…

Валерим! 💪🏻

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин — культовая фигура для российского футбола Как он этого добился? И почему не факт, что это ему поможет?

Валерим! 💪🏻

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин — культовая фигура для российского футбола Как он этого добился? И почему не факт, что это ему поможет?

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой